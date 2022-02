Vaccino Covid Lazio, dal 16 febbraio non servirà più la prenotazione

In arrivo una novità per la regione Lazio: da domani, mercoledì 16 febbraio, non sarà più necessario prenotarsi per fare il vaccino anti Covid

In arrivo una novità per la regione Lazio: da domani, mercoledì 16 febbraio, non sarà più necessario prenotarsi per fare il vaccino anti Covid.

Lazio, le novità per il vaccino dal 16 febbraio

Da domani tutti gli hub vaccinali del Lazio saranno ad accesso libero, non sarà più necessaria alcuna prenotazione.

Di conseguenza tutti i cittadini della regione potranno recarsi al centro vaccinale più comodo e vicino alla propria casa.

L’arrivo del vaccino Novavax e il commento di Daniele Giannini

Un’altra novità attesa in Italia è quella legata all’arrivo nel nostro Paese delle prime dosi del vaccino Novavax. A proposito di questo, il consigliere della Lega Daniele Giannini, ha commentato i ritardi delle consegne, chiedendone i motivi in una lettera inviata all’amministrazione regionale: “Novavax doveva essere l’ideale per convincere quei 250mila soggetti non vaccinati nel Lazio a effettuare l’inoculazione, ma solo qualche giorno fa l’assessore D’Amato, incalzato dalla stampa, ha incredibilmente detto di non saperne nulla.

Ma come può il reggente della sanità regionale non avere notizie su un elemento tanto importante per la salute pubblica, quando nemmeno un mese prima la regione aveva annunciato la messa a punto del ‘piano Novavax‘, con l’allestimento di ben quindici hub su tutto il territorio, di cui sette solo nella capitale?”