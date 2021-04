Vaccino, il generale Figliuolo annuncia 6,8 milioni di dosi Pfizer in più

Il commissario all'emergenza Covid Figliuolo ha annunciato l'arrivo di 6,8 milioni di dosi di vaccino Pfizer in più per l'Italia: "Sono davvero contento".

Nella giornata del 14 aprile il commissario straordinario all’emergenza Covid Figliuolo ha annunciato l’imminente arrivo di circa 6,8 milioni di dosi di vaccino Pfizer per il nostro Paese, che dovrebbero giungere nel corso del secondo trimestre del 2021.

L’arrivo di queste nuove dosi fa parte delle consegne che Pfizer ha sottoscritto con l’Unione Europea dopo i ritardi accumulati da AstraZeneca nel corso delle scorse settimane e il recente stop al vaccino Johnson & Johnson.

Nuove dosi Pfizer all’Italia, l’annuncio di Figliuolo

Nel corso di una visita ad Aosta, il generale Figliuolo ha spiegato: “Ho ricevuto una chiamata dal premier Draghi che mi ha comunicato che Pfizer consegnerà alla Ue 50 milioni di dosi in più in questo trimestre.

Per l’Italia vuol dire oltre 670.000 dosi in più ad aprile, 2 milioni e 150.000 dosi in più a maggio e oltre 4 milioni di dosi in giù a giugno. […] Finalmente una bella notizia, sono davvero contento”.

Il commissario ha poi aggiunto: “Certamente abbiamo avuto difficoltà. Lo stop di AstraZeneca non ha giovato però dobbiamo pensare che mai nella storia dell’uomo si era riuscito a produrre in così poco tempo un vaccino per una terribile pandemia e in pochissimo tempo si sono inoculate decine di milioni di dosi.

[…] Su Johnson&Johnson stiamo aspettando fiduciosi cosa dirà la comunità scientifica, in particolare Ema ed Aifa, che credo si pronunceranno nei prossimi 2-3 giorni e rispetteremo chiaramente le prescrizioni. Sono sicuro che a fine mese raggiungeremo il target che ci siamo prefissati”.