Vaiolo delle scimmie, primo caso pediatrico in Germania: contagiata una bimba di 4 anni

Primo caso pediatrico di vaiolo delle scimmie in Germania. Una bambina di 4 anni è stata contagiata. La scorsa settimana infettati anche due adolescenti.

Il primo caso pediatrico di vaiolo delle scimmie è stato confermato in Germania. Una bimba di 4 anni, residente a Pforzheim, nel sud-ovest del paese, è stata contagiata. La piccola vive in una famiglia con due adulti a loro volta positivi alla malattia. È entrata in contatto solo con i suoi parenti e per il momento non presenta nessun sintomo. La bambina è stata visitata a scopo precauzionale e sottoposta al test. In Germania sono stati segnalati al Robert Koch Institut 2.916 casi di Monkeypox virus in soli tre mesi.

Quasi tutti i contagiati sono maschi, ad eccezione di sette femmine.

I casi di infezione nei bambini sono pochissimi

L’Oms ha rivelato che nell’attuale epidemia i casi di infezione nei bambini sono pochissimi. “Secondo le conoscenze attuali per la trasmissione dell’agente patogeno è necessario un contatto stretto” hanno fatto sapere dal Robert Koch Institute, che ha ricordato che nel corso di questa epidemia la trasmissione sta avvenendo principalmente nel contesto dell’attività sessuale.

La maggior parte delle persone infettate non si ammala gravemente.