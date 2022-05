Vaiolo delle scimmie: presso l’ospedale Sacco di Milano è stato isolato il virus che ha scatenato l’epidemia attualmente presente in molti Paesi d’Europa.

Vaiolo delle scimmie, virus isolato al Sacco di Milano: al via le verifiche su effetti del vaccino

Il laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano ha isolato il monkeypoxvirus che ha innescato l’attuale epidemia esistenze in Europa.

A proposito del traguardo raggiunto presso il laboratorio del nosocomio milanese, si è espressa la vicepresidente della Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti.

In particolare, la Moratti ha commentato la scoperta con le seguenti parole: “Questo rappresenta un importante risultatoper la ricerca scientifica in quanto sarà possibile saggiare l’attività di farmaci antivirali e testare la risposta anticorpale dei pazienti che hanno contratto l’infezione e della quota di popolazione vaccinata contro il virus del vaiolo.

Una ulteriore testimonianza del valore della ricerca scientifica dei laboratori lombardi”.

Caso sospetto in Liguria, Bassetti: “Test sembra essere negativo”

Intanto, rispetto al caso sospetto di vaiolo delle scimmie individuato in Liguria e che riguarda una giovane di 24 anni appena tornata dalle Canarie che si trova attualmente ricoverata al San Martino di Genova, è intervenuto il direttore di Malattie Infettive del nosocomio ligure, Matteo Bassetti.

In relazione al test effettuato sul caso sospetto, contattato da AdnKronos Salute, Bassetti ha dichiarato: “Al momento sembra essere negativo ma il caso resta in isolamento perché clinicamente fortemente sospetto e domani parte il test per lo Spallanzani, laboratorio di riferimento nazionale”.