Tragedia in ospedale, bambina in Val di Susa muore dopo operazione alle tonsi...

Tragedia in ospedale, bambina in Val di Susa muore dopo operazione alle tonsi...

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Torino e in particolare la Val di Susa, con la morte di una bambina di soli 5 anni. La piccola è morta mercoledì sera all’ospedale Regina Margherita. Pochi giorni prima si era sottoposta a un intervento per la rimozione delle tonsille. Le circostanze che hanno portato a questa dolorosa tragedia sono al centro delle indagini, suscitando grande commozione e interrogativi sulla sicurezza degli interventi chirurgici, anche quelli considerati di routine.

Tragedia in Val di Susa, bambina morta dopo operazione alle tonsille

Greta Roccati, di soli 5 anni, era stata operata circa due settimane fa presso l’ospedale di Briançon, in Francia, dove le erano state rimosse le tonsille. Stando alle ultime indiscrezioni, nei giorni successivi, era stata sottoposta a un controllo che aveva richiesto un punto di sutura.

Nella serata di mercoledì, però, la piccola improvvisamente avrebbe cominciato a vomitare sangue, segnando gli ultimi istanti della sua vita. Trasportata d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino, non è riuscita a sopravvivere nonostante i tentativi di soccorso. Sembra che la bambina fosse già arrivata in pronto soccorso in arresto cardiaco.

La sua morte ha sollevato molte domande e l’ospedale Regina Margherita avrebbe inviato una segnalazione alla Procura, che avrebbe già ricevuto gli atti dall’ospedale e avviato un’inchiesta.

Tragedia in Val di Susa, bambina morta dopo operazione alle tonsille: la nota del Comune

“L’Amministrazione Comunale comunica di aver annullato tutti gli eventi previsti in questi giorni (Premiazione concorso letterario Don Girodo, Corso di tecniche grafiche, Giovedì letterario e BibliotecArte) a causa di un grave lutto che ha colpito tutta la comunità di Caprie. Un sincero abbraccio e la nostra vicinanza alla famiglia”.

Il sindaco Gian Andrea Torasso ha, inoltre, comunicato che la scuola dell’infanzia Collodi di Novaretto, che frequentava la bimba, è stata chiusa anche nella giornata di venerdì 11 aprile. In occasione del funerale è stato dichiarato il lutto cittadino, a testimonianza del profondo cordoglio che ha colpito la comunità. La città si prepara a rendere omaggio alla piccola Greta, unendosi nel dolore per questa tragedia che ha segnato profondamente tutti.