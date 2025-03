Il distacco si è verificato in val di Peio e sono intervenuti tre elicotteri per fornire i primi soccorsi: le conseguenze

Domenica da incubo sul versante trentino del Gruppo Ortles-Cevedale a causa di una enorme valanga che, a 3.500 metri di quota, ha investito due comitive di

scialpinisti. La grande quantità di neve ha raggiunto almeno dieci persone trascinando alcune di esse per decine e addirittura centinaia di metri e alcuni di

loro hanno riportato gravi conseguenze. Nella zona l’allerta era moderata: i gruppi travolti si trovavano nelle vicinanze della cima quando la valanga si è

staccata e sul posto sono intervenuti in una manciata di minuti tre elicotteri per soccorrere gli scialpinisti e portare i feriti in ospedale.

Valanga sull’Ortles, dieci scialpinisti investiti: le conseguenze

La valanga si è staccata lungo la pala del Monte Vioz a circa 3.50 metri di quota: il monte è parte del gruppo del Cevedale in val di Pejo: l’allarme è stato dato nella tarda mattinata di domenica 30 marzo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti i due gruppi sono stati travolti mentre stavano raggiungendo la cima: almeno tre di loro sono stati trascinati lungo il versante per oltre 400 metri; altre due persone sono state coinvolte ma non sono state trascinate dalla furia della neve.

In quel momento alcuni degli scialpinisti si trovavano già in vetta:sono stati loro a chiamare il 112 dopo aver assistito al distacco. Diversi i feriti: la più grave è una donna che è stata evacuata con il primo elisoccorso in condizioni serie. Il secondo ferito ha 54 e vive a Livo in provincia di Trento: i soccorritori lo hanno imbragato per poi evacuarlo mediante il verricello per essere trasportato all’ospedale di Cles e successivamente spostato al Santa Chiara. Gli altri coinvolti sono rimasti in superficie, non interamente sepolti dal manto nevoso e hanno riportato traumi lievi o escoriazioni. Gli altri, pur perdendo una parte dell’attrezzatura, sono rimasti illesi.