Sabato sera di sangue a Frascati. Un 16enne è stato accoltellato al torace al culmine di una lite ed è stato soccorso d’urgenza per poi essere trasportato in codice rosso all’ospedale Sebastiano Martire, nosocomio nel quale si trova ora ricoverato in gravi condizioni. L’episodio si è verificato nel cuore della città dei Castelli romani, in viale Annibal Caro e tutto sarebbe scaturito da una discussione tra due gruppi.

Fino a quando uno dei coinvolti avrebbe estratto un coltello attaccando il 16enne con un fendente che lo ha raggiunto al torace. I carabinieri hanno già fermato l’autore del gesto e stanno cercando di capire meglio cosa sia accaduto in quei drammatici istanti: ecco cosa hanno scoperto.

16enne accoltellato e in gravi condizioni: fermato l’aggressore

Le forze dell’ordine, dopo che gli operatori del 118 hanno trasportato il ferito in ospedale, hanno avviato le indagini ascoltando prima di tutto gli amici del sedicenne oltre ad alcuni testimoni del fatto, persone che si trovavano nelle vicinanze e che hanno assistito al ferimento. Secondo quanto ricostruito lo scontro verbale sarebbe nato tra due gruppi di giovanissimi in una zona della città frequentata, nella serata del sabato, da molti ragazzi anche minorenni.

Dalle parole si sarebbe ben presto passati ai fatti: un giovane ha estratto un coltello colpendo il 16enne che, ferito, è caduto a terra. Il responsabile è stato poco dopo arrestato dai carabinieri e dalla polizia: si tratta di un coetaneo del ferito, dunque un minorenne. Proprio a seguito della lite tra di loro sarebbe poi avvenuto l’accoltellamento. Come riportato dall’Ansa il giovane rimane ricoverato con prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale. Le condizioni rimangono gravi.