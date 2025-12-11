Sembra proprio che tra Valeria Marini e sua madre, Gianna Orrù, sia tornato il sereno e le due abbiano dunque fatto pace. Il tutto grazie a una telefonata. Ecco cosa è successo.

Valeria Marini: “Solo un miracolo può farmi far pace con mia mamma”

Nell’ultimo anni diversi conduttori, tra cui Mara Venier, avevano cercato di far riappacificare Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù, senza però riuscire nell’intento.

Queste erano state le parole della Orrù alla Venier: “ci sono cose gravi. Io da sarda non supero i torti. Mia figlia tanto generosa? Oddio, insomma, di questo potremmo discuterne.” Nicola Santini, a “La Volta Buona”, ha rivelato che, dopo queste parole, Valeria Marini è entrata in crisi: “era devastata. Era appena uscita l’intervista della madre e mi diceva ‘è impossibile che un genitore e un figlio non si parlino’. Vi posso dire che era veramente distrutta.” Di recente la Marini è andata anche a Medjugorje dove ha chiesto una grazia: “solo un miracolo può farmi far pace con mia mamma.” E ora, ecco la svolta tanto attesa.

Valeria Marini ha fatto pace con sua mamma grazie a un miracolo

Durante una delle ultime puntate di “Bella Ma“, Valeria Marini ha appunto raccontato del suo pellegrinaggio a Medjugorje e di come la fede l’abbia aiutata in questo difficile momento con sua madre. La showgirl ha rivelato di aver ripreso i contatti con Gianna Orrù: “se è vero che abbiamo fatto pace di recente? Diciamo di sì, perché lei essendo una grande mamma, abbiamo riparlato. Però mi ha chiesto di non parlare in pubblico di lei, del nostro rapporto. Me lo ha chiesto prima, poco fa l’ho chiamata, prima di entrare qui per la diretta. Posso solo dire una cosa: che la Wonder è una grande mamma e sono tanto felice di averla ritrovata. Dietro a questo ci sono tante cose da dire che magari dirà lei. C’è stata grande sofferenza che molte persona passano quando subiscono imbrogli e truffe. A me la fede mi ha aiutato anche in questo.”