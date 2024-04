Valerio Staffelli, noto inviato di “Striscia la Notizia“, ha nuovamente dimostrato il suo impegno nella lotta contro le borseggiatrici e le ladre che infestano le strade di Milano.

Il furto e l’inseguimento

In un episodio che verrà trasmesso il 10 aprile, Staffelli è stato protagonista di una rocambolesca caccia a due ladre, una delle quali era incinta, mentre tentavano di fuggire dopo aver rubato un cellulare a una giovane seduta in un locale in piazza Gae Aulenti. Le due ladre hanno utilizzato la nota “tecnica del foglio di carta”, appoggiando un foglio sopra al cellulare per distogliere l’attenzione della proprietaria e compiere così il furto. Valerio Staffelli, che si trovava sul posto per girare un servizio, ha assistito alla scena e non ha esitato a intervenire. Insieme alla giovane vittima del furto, ha iniziato un’incalzante caccia alle ladre.

L’arresto

Grazie alla prontezza d’intervento di Staffelli e della vittima, le due ladre sono state rapidamente raggiunte e bloccate dalla polizia in via Pollaiuolo. La prima ladra è stata condotta nel carcere di Bollate, mentre la seconda è stata trasferita nel carcere di San Vittore. L’azione tempestiva di Staffelli ha permesso di portare alla giustizia le responsabili del furto e di restituire un po’ di tranquillità alla città.