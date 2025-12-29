Un escursionista è morto travolto da una valanga sul Riesernock, in Valle Aurina nell’Alto Adige, mentre rientrava con la moglie, rimasta illesa. La corsa disperata dei soccorritori non ha evitato il tragico epilogo.

Tragedia in Valle Aurina, escursionista travolto da una valanga: l’intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti il Soccorso alpino della Guardia di finanza con l’elicottero Pelikan 2, i Carabinieri e i Vigili del fuoco, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

La Valle Aurina, una delle poche zone dell’Alto Adige con un manto nevoso consistente in questo periodo, richiama numerosi escursionisti e scialpinisti, rendendo il rischio di valanghe un pericolo concreto per chi frequenta i sentieri di montagna.

Tragedia in Valle Aurina, escursionista travolto da una valanga: morto davanti alla moglie

Come riportato dall’ANSA, un uomo ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi, 29 dicembre, dopo essere stato travolto da una valanga sul Riesernock, in Valle Aurina. La vittima stava rientrando insieme alla moglie lungo il sentiero numero 8, noto come Arthur Hardegen, quando a circa 2.500 metri di quota si è staccata una massa di neve che lo ha trascinato per circa 200-300 metri. La moglie, sfiorata dalla slavina, è rimasta illesa e ha assistito impotente alla tragedia.