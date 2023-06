Valle d'Aosta, due persone finiscono in ospedale per il morso di una vipera: le condizioni

Valle d'Aosta, due persone finiscono in ospedale per il morso di una vipera: ...

Valle d'Aosta, due persone finiscono in ospedale per il morso di una vipera: ...

È successo nella giornata di sabato 24 giugno in due diverse località della Valle d’Aosta. Due persone, un uomo di 44 anni e una donna di 66 anni sono state ricoverate in ospedale dopo essere state morse da una vipera. Nessuna delle due risulterebbe per il momento essere in pericolo di vita.

Valle D’Aosta, due persone finiscono in ospedale per il morso di una vipera: gli episodi

Il primo episodio – riporta ANSA – è avvenuto sopra Courmayeur, nell’area del lago Combal. La prima vittima, l’uomo di 44 anni, a seguito del morso del rettile, è stato trasportato all’ospedale Parini d’Aosta. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero critiche. La seconda vicenda è avvenuta invece sopra Gressoney, nella località di Staffal. Qui una donna di 66 anni è stata ricoverata dopo aver avuto uno shock anafilattico causato dal morso di un serpente. La 66enne è finita nel reparto di rianimazione dove è rimasta per qualche ora. Le condizioni di salute della donna sarebbero in corso di miglioramento.

LEGGI ANCHE: Bimbo di 6 anni morto dopo essere stato morso da un serpente a sonagli

Morso da una vipera in un distributore: salvato in extremis dall’antidoto

Un terzo episodio è avvenuto qualche giorno fa, in Valsugana. Un uomo sulla cinquantina di Cismon del Grappa, in provincia di Vicenza è stato morso da una vipera in un distributore di carburante. L’uomo – riporta VicenzaToday – dopo aver avvistato il rettile, ha provato ad allontanarlo, ma l’animale ha reagito mordendolo ad un braccio. Ricoverato al reparto di rianimazione di Bassano del Grappa è stato salvato grazie alla somministrazione di un antidoto, arrivato dal centro Antiveleni di Borgo Trento (Verona). Fortunatamente è stata scongiurata la tragedia.