Valsusa, positivo esce per andare a sciare: denunciato

In Valsusa un turista olandese positivo al covid è uscito di casa per andare a sciare insieme ai suoi due contatti stretti posti in quarantena.

Un turista olandese positivo olandese esce dall’isolamento per andare a sciare in Valsusa insieme ai suoi due contatti stretti con i quali era in quarantena. I tre, insieme ad un gruppo di 30 persone, erano arrivati in bus in Italia per passare le vacanze di Natale, ma, dopo la riscontrata infezione di uno di loro, erano stati messi in quarantena in una casa vacanze di Sauze d’Oulx.

Valsusa, positivo esce per andare a sciare

Il giorno di Natale i tre isolati hanno però deciso di violare le regole previste per il contenimento del virus e si sono recati sulle piste da sci mettendo in pericolo le altre persone presenti.

Positivo esce per andare a sciare in Valsusa

A scoprire la malefatta sono stati i carabinieri della compagnia di Susa che hanno immediatamente provveduto a fermare i tre turisti. Il soggetto positivo è stato denunciato per aver violato l’isolamento, mentre i suoi due contatti stretti sono stati segnalati alla Prefettura e verranno multati per non aver rispettato la quarantena fiduciaria.

Valsusa, è positivo ma esce per andare a sciare

Quanto accaduto in Valsusa non è purtroppo un caso isolato. Dall’inizio della pandemia sono state molte infatti le segnalazioni e le denunce nei confronti di positivi usciti di casa malgrado la loro riscontrata situazione di salute.