Il Vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, nella notte, da Islamabad, ha annunciato il fallimento dei negoziati tra Usa e Iran. I dettagli.

Falliti i negoziati Usa-Iran, l’annuncio di Vance: “Nessun accordo raggiunto”

Nella notte da Islamabad il Vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha annunciato il fallimento dei negoziati con l’Iran: “Gli stati Uniti non hanno raggiunto un’accordo con l’Iran”.

Vance, che ha già lasciato il Pakistan per fare rientro negli Usa, ha detto che “non c’è la promessa da parte dell’Iran di abbandonare definitivamente l’arma nucleare.”

Falliti i negoziati Usa-Iran, da Teheran: “Richieste irragionevoli”

Come visto il Vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha annunciato il fallimento dei negoziati con l’Iran, in quanto è mancata la promessa dello Stato islamico dell’abbandono definitivo dell’arma nucleare.

Dall’altro canto da Teheran dicono che “i negoziati sono falliti per le richieste irragionevoli degli Usa“, aggiungendo però che “nessuno si aspettava un accordo al primo round di negoziati.” Il Pakistan, intanto, nonostante il fallimento dei negoziati, chiede sia agli Stati Uniti che a Teheran di rispettare il cessate il fuoco. Ma, cosa ha impedito davvero l’accordo? I nodi da sciogliere sono sostanzialmente questi: Hormuz, Libano, nucleare, sanzioni, asset congelati e riparazioni di guerra.