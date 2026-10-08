Studenti in piazza in Francia, l'intervento di Lecornu: “Nessuno può rimanere indifferente”

Lecornu interviene sulle proteste in Francia e invita a ricostruire la fiducia dei giovani, assicurando che la polizia non ha ricevuto ordini di scontrarsi con gli studenti.

La Francia è attraversata da una nuova ondata di proteste studentesche, con centinaia di migliaia di persone scese in piazza e tensioni in diverse città. Il governo di Sébastien Lecornu prova a riportare il confronto sul dialogo, mentre gli scontri e alcuni episodi contestati alle forze dell’ordine alimentano il clima di tensione. Sul caso è intervenuto anche Donald Trump, con dure accuse sull’immigrazione e sull’Islam.

Proteste degli studenti, Lecornu: “La rabbia dei giovani non nasce dal nulla”

La mobilitazione degli studenti delle scuole superiori continua a scuotere la Francia e ha ormai assunto dimensioni nazionali. Dopo settimane di blocchi e manifestazioni, centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere maggiori risorse per l’istruzione, interventi sugli edifici scolastici, classi meno affollate e un rafforzamento del personale.

Secondo gli organizzatori, nelle ultime giornate si è arrivati a sfiorare il mezzo milione di partecipanti, mentre il ministero dell’Interno ha fornito una stima più contenuta.

Da Palazzo Matignon, il primo ministro Sébastien Lecornu ha cercato di riconoscere le ragioni alla base della protesta, affermando che “la rabbia dei giovani non nasce dal nulla”.

Il premier ha aggiunto: “Nessuno può rimanere indifferente alle ansie che esprimono”, assicurando che il governo presenterà le prime decisioni entro la fine di ottobre. Lecornu ha inoltre ribadito che le forze dell’ordine “non hanno per istruzione di affrontare gli studenti” e ha chiesto che le lezioni possano riprendere “ovunque” sia possibile.

Scontri, feriti e l’inchiesta sul fuoristrada della polizia a Dunkerque

Accanto alla componente pacifica delle manifestazioni, negli ultimi giorni non sono mancati episodi di violenza, vandalismi e scontri con la polizia in diverse città francesi. La gestione dell’ordine pubblico è diventata così uno dei principali fronti della crisi. Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez ha respinto l’accusa di una strategia di repressione, sostenendo che non vi sarebbe alcun intervento contro chi manifesta pacificamente. Allo stesso tempo, le autorità stanno esaminando diversi episodi contestati, compresi quelli che hanno provocato gravi ferimenti tra i giovani.

Tra i casi finiti sotto esame c’è quello di Dunkerque, dove un video diffuso sui social mostra un fuoristrada della Police Nationale muoversi a forte velocità tra i manifestanti, effettuando manovre sul marciapiede e in retromarcia. Il filmato ha provocato forti reazioni e portato all’apertura di un’indagine disciplinare. Secondo quanto riferito dalla polizia, nell’episodio non ci sarebbero stati feriti, ma le modalità di utilizzo del veicolo non sarebbero state conformi alle direttive sull’impiego della forza.

Macron convoca il governo, Trump attacca: “Islam e immigrazione di massa”

Emmanuel Macron ha riunito il governo mentre il movimento continua a coinvolgere un numero crescente di istituti e manifestanti. Gli studenti chiedono un confronto concreto con l’esecutivo e rappresentanti delle organizzazioni studentesche hanno sollecitato un incontro con Lecornu, lamentando l’assenza, finora, di “misure concrete”. La mobilitazione dovrebbe proseguire anche nelle prossime ore, mentre il governo punta sul dialogo per evitare un’ulteriore escalation.

Sul caso francese è intervenuto anche Donald Trump, con una lettura nettamente diversa rispetto alle motivazioni indicate dagli studenti. Il presidente statunitense ha attribuito la situazione all’“immigrazione di massa fuori controllo” e all’Islam, collegando le tensioni francesi a quella che considera una crisi più ampia dell’Europa. Le proteste francesi, tuttavia, sono nate principalmente da rivendicazioni legate alla scuola e alle condizioni di studio, per poi allargarsi a un più generale malcontento sociale e politico.