Vans slip on bianche: modelli e dove acquistarle

Sono vari i modelli di scarpe che si possono trovare in commercio, ma le Vans slip on bianche hanno un fascino e aspetto particolare. Oltre a essere molto apprezzate, fanno parte di una certa cultura e modo di essere. Vediamo quale comprare e i tanti modelli a disposizione sul sito di Amazon.

Vans slip on bianche

Sono sicuramente un classico del periodo anni 70 e 80 per poi divagare in tutto il mondo e diventare le scarpe maggiormente appassionate nel mondo dell’hip hop, graffiti e non solo. Le Vans slip on bianche sono un modello di scarpe che si contraddistingue per diversi aspetti e un must da avere assolutamente nel proprio armadio.

Le scarpe Vans slip on bianche hanno un tocco in più e si possono abbinare a diversi outfit e modelli per un look perfetto per il giorno, ma anche la sera durante l’autunno.

Si distinguono per essere calzature senza lacci né linguetta, quindi adattabili a tutte, sia uomini che donne.

Hanno un profilo basso e leggero e per questo motivo si adattano molto bene a qualsiasi outfit, che sia il jeans, il pantalone stretto, la gonna oppure il leggings, ecc. Sicuramente sono un tipo di calzatura che attira immediatamente l’attenzione e indicate per coloro che amano osare.

Si tratta di una calzatura comoda che non deve essere, al momento in cui la si indossa, né troppo stretta, ma neanche troppo larga.

Si contraddistinguono per inserti elastici nella parte superiore che permettono di avvolgere il piede nel modo migliore possibile senza soffocarlo e permettono ampia libertà di movimento.

Vans slip on bianche: modelli

Non è mai facile scegliere il modello adatto di Vans slip on bianche, anche perché sono diverse le tipologie sia per uomo che donna che si adattano sia a vari stili che outfit. Sono calzature che nascono come sostitute delle sneakers con la differenza che non hanno lacci, ma si distinguono per i vari modelli in circolazione.

Grazie anche alla creatività dei vari stilisti, con il tempo si sono rinnovate, diventando una scarpa iconica e indossata da tantissimi soggetti, non soltanto sportivi. La classica tomaia in tela di cotone ha lasciato spazio anche ad altri materiali e tessuti, quali la pelle, ma anche il camoscio, ecc.

Le Vans slip on non sono soltanto bianche, ma è possibile trovarle in tantissimi altri modelli e colori, compreso il modello a scacchiera, nei toni del bianco e del nero. Ci sono modelli che si distinguono sia per la donna che per l’uomo. Per la donna vi sono Vans sli on in velluto nero con suola bianca oppure in pelle per un look più rock.

Per l’uomo si punta a delle calzature casual e adatte anche per essere indossate in abbigliamento e outfit che non siano propriamente sportivi. Si trovano poi modelli anche per bambini disponibili in diverse varianti e colori, non solo bianche.

Vans slip on bianche Amazon

Per chi è interessato a questo tipo di scarpa da indossare sia di giorno che la notte, su Amazon sono diversi i modelli approfittando di promozioni e sconti imperdibili. Cliccando sulla foto si possono visualizzare alcun caratteristiche di questo prodotto. La classifica qui sotto fa riferimento ai tre migliori modelli di Vans slip on bianche tra quelli maggiormente apprezzati e voluti.

1)Vans UA Classic slip on

Un modello classico della nota Vans che si caratterizza per una sneaker a collo basso. Un modello da uomo realizzato in tessuto con la suola in gomma, senza chiusura e dal tacco piatto. Un tipo di calzatura con dettagli elastici in collo imbottito per il massimo comfort, ha il logo Vans. Si trova nei colori nero, bianco e a scacchiera.

2)Vans Asher scarpe da ginnastica

Un modello di calzatura da donna con materiale esterno in tela e fodera in tessuto, mentre la suola è in gomma. Ha una doppia cucitura, la fodera liscia e si completa di soletta ammortizzante per dare maggiore aderenza al terreno e alla scarpa. Molto comode e disponibili in vari colori: nero, bianco e a scacchiera.

3)Vans I Classic slip on

Un modello unisex adatto ai bambini in tela senza fodera e con la suola in gomma. Molto morbide e comode, oltre a essere perfette per i bambini con cui possono correre, giocare e praticare sport.

