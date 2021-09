Variante Delta, Ricciardi: “È contagiosissima, sta colpendo anche bambini e ragazzi”

Ricciardi ricorda l'elevata contagiosità della variante Delta, che sta colpendo anche i più giovani, invitando chi può a vaccinarsi.

Il consigliere del Ministero della Salute Walter Ricciardi ha lanciato l’allarme sulla varante Delta affermando che, data la sua alta contagiosità, sta colpendo in maniera forte anche bambini e ragazzi.

Ricciardi sulla variante Delta

Intervenuto durante la trasmissione In Onda su La7, l’esperto ha spiegato che la Gran Bretagna ha dovuto aumentare i centri clinici pediatrici di 15 volte e lo stesso è avvenuto in Israele.

Di qui il suo monito: “Chi si può vaccinare è meglio che si vaccini perché o non ha effetti collaterali o li ha rarissimamente, ma comunque li ha molto meno nel momento in cui si vaccina“.

Per far evidenziare che la mutazione indiana è più contagiosa del ceppo originario, Ricciardi ha citato un evento avvenuto tre settimane fa nella contea britannica della Cornovaglia. Si tratta di un concerto all’aperto al quale hanno partecipato 50 mila ragazzi e in cui si sono registrati tra i 5 mila e i 6mila contagi.

“Basta essere in un ambiente all’aperto, in una situazione di assembramento e senza mascherine per rappresentare un elemento di infezione“, ha sottolineato.

Ricciardi sulla variante Delta e il green pass

Il conigliere di Speranza si è anche espresso sul green pass, obbligatorio dal primo settembre per viaggiare su aerei, traghetti, treni e autobus a lunga percorrenza oltre che per scuole e università. Secondo lui andrebbe rilasciato alle persone vaccinate e a quelle persone guarite limitando invece il ricorso ai tamponi, che ha definito “il punto debole della certificazione verde“.