Vende droga a una minorenne: arrestato 24enne tunisino in un luogo dove si era già consumata una rapina in danno di soggetti under 18

Vende droga a un minorenne: arrestato 24enne tunisino, i carabinieri di Trento lo hanno fermato dopo che aveva ceduto del “fumo” ad una 16enne.

Una velina per i media della Benemerita spiega cosa sia accaduto: “Nel corso della serata del 30 novembre, i Carabinieri della Compagnia di Trento hanno arrestato un cittadino tunisino di 24 anni, già noto alle Forze di Polizia, in quanto individuato come responsabile della cessione di un modico quantitativo di hashish ad una sedicenne del posto”.

Vende droga a una minorenne: arrestato

Insomma, il giovane stava vendendo droga ad una under 18, ma c’è di più: i carabinieri stavano eseguendo “una mirata attività di osservazione” ed a un certo punto avevano visto il giovane originario del Nord Africa nell’atto di “cedere lo stupefacente alla ragazza mentre si trovava all’interno del parco di Piazza Venezia, località cittadina che già in passato ha registrato analoghe situazioni”.

Il parco già teatro di una rapina

Quel posto è particolarmente monitorato dai carabinieri perché teatro di “una rapina ad opera di alcuni minori nei confronti di un coetaneo, i cui responsabili sono stati successivamente individuati dai Carabinieri del NORM della Compagnia di Trento”. Per il 24 enne è comunque scattato l’arresto e da una perquisizione sono emersi ulteriori 5 grammi di hashish e di 70 euro in contanti. L’arresto è stato convalidato con rito direttissimo in Tribunale.