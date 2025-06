Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Venezia, dove un grosso albero è improvvisamente crollato al terminal automobilistico di Piazzale Roma, una delle principali porte d’accesso alla città. Il bilancio provvisorio parla di una decina di feriti, alcuni dei quali trasportati in ospedale. L’area, solitamente molto frequentata da turisti e pendolari, è stata immediatamente transennata per consentire i soccorsi e le verifiche da parte dei vigili del fuoco e della polizia locale.

Venezia, albero crolla al terminal auto di Piazzale Roma

Un albero di grandi dimensioni è improvvisamente precipitato al suolo nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, a Piazzale Roma, snodo cruciale per il traffico automobilistico e dei bus a Venezia.

Il drammatico evento è avvenuto poco prima delle 15, mentre l’area era gremita di persone, tra turisti e pendolari. La caduta improvvisa dell’albero ha colto di sorpresa i presenti, scatenando momenti di grande apprensione. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre, oltre alla polizia locale, i carabinieri e il personale del Suem 118.

Venezia, albero crolla al terminal auto di Piazzale Roma: diversi feriti

Secondo le prime informazioni, sarebbero dieci le persone rimaste ferite, tra cui una in condizioni gravi. Sette feriti presenterebbero lesioni lievi, mentre tre sarebbero stati classificati come gravi, ma solo uno desterebbe particolare preoccupazione.

I sanitari sono intervenuti rapidamente per prestare soccorso ai feriti e trasportarli negli ospedali della zona. L’area è stata messa in sicurezza e i rilievi sono ancora in corso per determinare le cause del cedimento.