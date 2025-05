Terribile incidente stradale nel pomeriggio di ieri, sabato 24 maggio 2025, a Roma, sull’Ardeatina: un auto con a bordo cinque persone si è schiantata contro un albero. Ci sono vittime e feriti.

Roma, terribile incidente stradale: un auto si schianta contro un albero

Sabato 24 maggio si è verificato un terribile incidente stradale sulla via Ardeatina, Roma, in zona Falcognana.

Un auto, con a bordo cinque persone, si è schiantata contro un albero. La vettura, una Volkswagen T-Rock, è andata a sbattere contro un albero per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e le autorità, la strada inoltre è stata chiusa al traffico.

Auto con cinque persone a bordo si schianta contro un albero: il drammatico bilancio

Erano cinque le persone a bordo dell’auto che ieri pomeriggio si è schiantata, per cause ancora da accertare, contro un albero. Per un uomo di 45 anni non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri quattro, due ragazzi di 17 anni, uno di 16 e uno di 19, sono stati estratti dalle lamiere e trasportati in codice rosso in ospedale. Sono in gravi condizioni.