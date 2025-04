Una tranquilla notte di primavera si è trasformata in tragedia sulla provinciale 110, nel tratto che collega Lizzano a Faggiano, in provincia di Taranto. Un’auto, che ha perso il controllo sulla carreggiata, ha centrato in pieno un albero, provocando un impatto devastante. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per gli occupanti del veicolo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Dramma sulla provinciale 110: auto si schianta contro un albero

Le vittime erano a bordo di una Fiat Idea, che, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo all’uscita di una curva. L’auto è finita fuori strada, ribaltandosi e schiantandosi violentemente contro un albero.

L’incidente è avvenuto poco prima di raggiungere la centrale Enel di Lizzano, in una zona notoriamente poco illuminata. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, insieme ai vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere, i carabinieri e la polizia stradale, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che, notando l’incidente, hanno prontamente chiamato i soccorsi.

Dramma sulla provinciale 110: auto si schianta contro un albero, tragedia per quattro giovani

Le quattro vittime, tutte giovanissime e provenienti dai comuni di Torricella, Sava e Manduria, sarebbero decedute sul colpo a seguito dell’impatto. Due di loro, dopo il violento schianto, sono state sbalzate fuori dall’abitacolo, mentre le altre due sono rimaste intrappolate tra le lamiere della vettura.

I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a estrarle. Le vittime erano un giovane di 23 anni, uno di 19 e due ragazze, entrambe minorenni, di 16 anni.

Le autorità stanno prendendo in considerazione diverse ipotesi per spiegare la dinamica di questo tragico incidente. Tra le possibili cause da valutare ci sono le condizioni della strada, che potrebbero essere state sfavorevoli, un eventuale guasto tecnico dell’auto, nonché lo stato di lucidità del conducente al momento dello schianto. Non si escludono, inoltre, fattori esterni come condizioni meteorologiche avverse o altri elementi imprevisti che potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo. Le indagini proseguiranno per chiarire le cause di questa tragedia.