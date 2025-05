Un grave incidente stradale ha colpito una scolaresca in viaggio, con una vittima e diversi feriti.

Un tragico incidente sulla Pedemontana

Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Lomazzo, nel Comasco, quando un Tir si è scontrato con un bus che trasportava una scolaresca. L’incidente, avvenuto nei pressi dello svincolo della galleria Lomazzo, ha portato a conseguenze drammatiche, con una maestra deceduta e l’autista del pullman in condizioni critiche.

Le conseguenze dell’incidente

La maestra, che era a bordo del bus, ha perso la vita sul colpo, mentre l’autista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Varese in codice rosso. Fortunatamente, i circa trenta bambini presenti sul pullman non sembrano presentare ferite gravi, ma la situazione rimane sotto osservazione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che ha suscitato grande preoccupazione tra i genitori e la comunità locale.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i soccorritori e la polizia stradale, insieme a cinque squadre dei vigili del fuoco provenienti da Como, Lomazzo, Busto Arsizio e Monza Brianza. L’operazione di soccorso è stata complessa, data la gravità della situazione e il numero di persone coinvolte. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre l’autista e garantire la sicurezza dei bambini, mentre la polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

La reazione della comunità

La notizia dell’incidente ha colpito profondamente la comunità di Lomazzo e i genitori dei bambini coinvolti. Molti hanno espresso la loro preoccupazione e il loro dolore per la perdita della maestra, una figura amata e rispettata. Le autorità locali hanno promesso di fornire supporto psicologico ai bambini e alle famiglie colpite da questa tragedia. La sicurezza stradale rimane un tema cruciale, e questo incidente riporta l’attenzione sulla necessità di misure più severe per prevenire simili tragedie in futuro.