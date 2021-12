Venezia, automobilista sbaglia strada al passaggio a livello e imbocca i binari del treno

Una donna veneziana di 60 anni, a causa di una manovra errata, si è ritrovata con la macchina direttamente sui binari.

Un’automobilista veneziana a causa di una manovra errata ad un passaggio a livello, si è ritrovata con la vettura sui binari. Non contenta, la 60enne ha percorso anche alcuni metri fino a schiantarsi contro uno scambio meccanico e bloccarsi.

Venezia, sbaglia strada e finisce sui binari

L’episodio è avvennuto lunedì e ha avuto come scenario il tratto ferroviario che attraversa la zona industriale di Marghera, a Venezia. Stando a ciò che la sessantenne ha raccontato, la donna non conosceva bene la zona ed all’altezza di un passaggio a livello, all’incrocio tra via delle Industrie e via della Pila, ha imboccato i binari percorrendoli per pochi metri, per poi fermarsi prima di sbattere contro uno scambio.

Venezia, sbaglia strada, finisce sui binari e si schiatra contro uno scambio: nessuna conseguenza fisica

Per fortuna la signora guidava molto piano, per cui i danni sono stati limitati solo alla parte anteriore destra della sua vettura, mentre la stessa automobilista non ha riportato conseguenze fisiche nell’incidente. Sembra che la sessantenne stesse tornando a casa in un paesino dell’hinterland veneziano, dopo aver svolto alcune commissioni. La cosa divertente è che pare che non si sia accorta del suo errore fino a quando non ha impattato contro la leva manuale usata per azionare lo scambio dei binari.

Venezia, sbaglia strada e finisce sui binari: nessuna conseguenza al traffico ferroviario

A chiamare poi i soccorsi col telefono è stata la stessa 60enne. Per fortuna non c’è stato bisogno dell’intervento del 118, tuttavia sul posto sono giunte comunque le pattuglie della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi e verificato la negatività dell’automobilista al test alcolico. Forse per la donna sarà indicata una revisione straordinaria della patente. Inoltre, non c’è stata alcuna conseguenza al traffico ferroviario che in zona serve solo le attività industriali e del porto.

Poco dopo l’accaduto, la vettura è sta rimossa dai binari da un carro attrezzi.