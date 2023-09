Domenica 3 settembre, Marco Agostini, comandante della polizia locale di Venezia, ha denunciato su Facebook quanto gli sarebbe accaduto durante la festa di Armani: “Sì, mi hanno palpato il sedere alla festa di Armani. Più volte. E non volendo fare scenate, per il contesto e per rispetto della divisa che indosso, ho alzato i tacchi e me ne sono andato. Ma adesso posso dire che capisco cosa prova una donna quando viene molestata”. Il post è in seguito stato cancellato.

Il comandante della polizia locale spiega il perché del post

Nonostante abbia cancellato il post, Marco Agostini ha confermato il tutto al Gazzettino, spiegando: “Ho scritto il post più che altro per solidarizzare con le donne che subiscono atti del genere, adesso che l’ho provato personalmente, so cosa vuol dire”. Sabato sera, la prestigiosa sfilata di Giorgio Armani all’Arsenale ha visto la partecipazione di importanti personalità. Come informa il Messaggero, tra gli illustri ospiti c’erano anche figure di spicco del Comune di Venezia, come il sindaco Luigi Brugnaro, l’assessore Simone Venturini e l’amministratore unico di Vela, Piero Rosa Salva.

Un dress code rigoroso

L’invito prevedeva un dress code rigoroso, il “black tie”, che, nel caso di un membro delle forze di polizia come il grand’ufficiale Marco Agostini, richiedeva l’indossare l’uniforme di alta classe anziché lo smoking. Agostini, 62 anni, ex direttore generale del Comune, ha partecipato all’evento esclusivo organizzato dallo stilista Giorgio Armani in onore della città