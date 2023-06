Venezia: con il boom del turismo la città aumenta gli investimenti

L’aeroporto di Venezia si candida a diventare uno snodo per il traffico passeggeri sempre più importante, come confermato dall’ingente piano di investimenti del valore di due miliardi di euro previsto per il Marco Polo.

L’aeroporto lagunare, con i suoi venti milioni di utenti che lo frequentano ogni anno, è il terzo più utilizzato in Italia, tanto che SAVE, ovvero la società che lo gestisce, ha appena presentato un progetto di espansione patrocinato dalla Regione Veneto. La netta ripresa del turismo dopo gli anni difficili della pandemia è evidente, quindi, non solo dalle risorse allocate sull’aeroporto, ma anche dal numero di presenze in città che, si stima, potranno aumentare ancora di più nei prossimi anni.

A beneficiare di questa importante crescita del turismo non saranno solamente le strutture ricettive, ma tutte le attività che caratterizzano l’indotto, da quelle del settore culturale, passando per ristoranti, bar, negozi e servizi pensati specificatamente per chi visita la città lagunare, come ad esempio il deposito bagagli.

Quest’ultima rappresenta un’opportunità sempre più apprezzata dai turisti, dato che permette di iniziare a girare per la città fin da subito, senza dover attendere il check-in in albergo per muoversi senza portare con sé troppo peso.

Al giorno d’oggi, inoltre, è possibile trovare tutte le soluzioni più vicine alla propria zona di riferimento direttamente online, per esempio richiedendo un deposito per valigie a Venezia su usebounce.com, una piattaforma che collabora esclusivamente con partner verificati, per garantire agli utenti un servizio sicuro e professionale.

Da Piazza San Marco al Correr: i luoghi più amati di Venezia

Venezia è una fra le città più amate e visitate al mondo: merito del suo fascino che la rende così speciale rispetto ad altri luoghi. Chi la vede per la prima volta non può non recarsi almeno una volta in quello che è considerato il vero cuore del capoluogo, ovvero Piazza San Marco.

Qui è possibile accedere alla Basilica (dedicata, appunto, all’omonimo santo che dà il nome alla piazza), salire sulla cima del campanile adiacente oppure visitare il complesso di Palazzo Ducale, che un tempo ospitava la sede del governo cittadino. Arrivare in Piazza San Marco è semplice, sia se si sceglie di camminare, percorrendo la Strada Nova, sia se si opta per il vaporetto, che costituisce il mezzo di trasporto più utilizzato in città.

Altri luoghi impedibili se si è Venezia sono, poi, una sosta presso il Ponte dell’Accademia, una visita alla Basilica della Salute e alla vicina Punta della Dogana, dalla quale si ha una visuale strepitosa sulla laguna circostante. Per quanto riguarda i musei, i più importanti includono il Correr (situato in Piazza San Marco, proprio di fronte alla Basilica), il museo della fondazione Guggenheim e quello Civico, che ospita numerosi capolavori di arte antica e medioevale.

Alla scoperta dei dintorni di Venezia

Oltre a una visita a quelli che sono i luoghi simbolo della città, chi si trova a Venezia per la prima volta dovrebbe approfittarne per raggiungere anche le altre isole dislocate in prossimità del centro e raggiungibili comodamente con il trasporto pubblico. Murano e Burano sono le isole più conosciute; tuttavia, vale la pena dirigersi anche verso la piccola isola di San Giorgio (situata proprio davanti a Palazzo Ducale), che è anche sede di un importante polo museale.

Per quanto riguarda la tradizione enogastronomica locale, invece, la città è disseminata di ristoranti e di osterie tipiche, dove gustare i vini e le specialità a base di pesce. Fra i più conosciuti ci sono il classico aperitivo veneziano, ovvero lo spritz, accompagnato da un abbondante selezione di “cicheti” realizzati con ingredienti tipici.