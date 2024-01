Attimi di grande paura a Cinto Caomaggiore, nelle vicinanze di Venezia, dove un padre ha gettato la sua bambina dal balcone della sua abitazione. La bimba si è ferita in maniera molto grave ed è stata ricoverata in codice rosso: illeso, invece, l’uomo che ha cercato a sua volta di suicidarsi.

Padre getta la figlia dal balcone: il tentato omicidio-suicidio

La bimba era stata affidata a suo padre, separato da qualche tempo dalla moglie, in occasione delle vacanze natalizie. Nella mattinata di oggi, i vicini di casa dell’uomo hanno sentito due tonfi sordi e hanno scoperto che cosa era successo. Il padre si era sporto dal balcone dell’abitazione e aveva gettato di sotto sua figlia, per poi buttarsi a sua volta provando a suicidarsi. I vicini hanno subito chiamato i soccorsi che si sono precipitati sul posto in elisoccorso.

Padre getta la figlia dal balcone: le mosse della procura

La bimba, rimasta cosciente per tutto il tempo, è rimasta ferita in maniera molto grave ed è stata trasferita all’ospedale di Treviso, dove è ancora ricoverata. Il papà, invece, è rimasto illeso ed è stato fermato dalle autorità. “Non è stato adottato ancora alcun provvedimento perché siamo in attesa di capire dall’ospedale le condizioni psicofisiche dell’autore di questo gesto” – ha spiegato Maria Grazia Zaina, il procuratore che si sta occupando del caso. “Sono situazioni delicatissime, che coinvolgono, come vittima, anche una minore in giovanissima età. Sino a che non saranno chiariti i contorni e, soprattutto, la situazione mentale dell’autore dell’azione non sarà definita dagli specialisti cui è stato affidato, questo ufficio non fornirà alcun dettaglio, tanto meno le generalità e ogni altro elemento che possa contribuire a identificare i protagonisti” – ha concluso la donna.