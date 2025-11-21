Nel caso in cui la vincitrice del Premio Nobel per la Pace, la venezuelana María Corina Machado, dovesse lasciare il Paese per recarsi a ritirare il Premio, verrà considerata una latitante. Machado, che dichiara di essere nascosta in Venezuela, come riportato da Tgcom24, avrebbe affermato di avere intenzione di recarsi a Oslo per ricevere il riconoscimento il 10 dicembre.

Venezuela: Machado verrà considerata fuggitiva se ritirerà il Nobel per la Pace

“Essendo fuori dal Venezuela e oggetto di numerose indagini penali, sarà considerata una fuggitiva”, ha dichiarato il procuratore generale venezuelano Tarek William Saaba. La Machado sarebbe accusata dalle autorità venezuelane di “cospirazione, incitamento all’odio e terrorismo”. Il procuratore generale avrebbe inoltre indicato che “più di 100 mercenari” di “oltre 30 nazionalità diverse” e “legati alla Cia” sono perseguiti dal Venezuela.

Le parole di María Corina Machado, Nobel per la Pace

In un’intervista al Corriere della Sera del 2024, la Machado ricordava: “Sono più di dieci anni che non mi permettono di uscire dal Venezuela. Da oltre sette non posso prendere un volo nazionale… Mi spostavo solo con la mia macchina. Negli ultimi mesi il regime ha persino bloccato le strade affinché non attraversassi le città. Hanno chiuso e multato gli hotel e i ristoranti dove mi sono fermata. Era diventata una caccia feroce”.