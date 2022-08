Verdi-SI: con noi candidati Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi

Roma, 10 ago. (askanews) – Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi saranno candidati per l’alleanza Verdi-Sinistra Italiana nei collegi uninominali e capilista nel proporzionale. Lo hanno annunciato in conferenza stampa Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Ho il piacere di annunciarvi che ha accettato di candidarsi con l’alleanza Verdi-Sinistra Aboubakar Soumahoro, italo-ivoriano e laureato in sociologia. Sono anche emozionato devo dirvi, sono molto emozionato, è una figura importante, un attivista sociale, sindacale che da vent’anni difende le persone invisibili” ha detto Angelo Bonelli.

“Ecco ci sono persone, in questo caso una donna, che questa storia dura ma straordinariamente potente hanno contribuito a costruirla, a raccontare a questo paese che non è vero che nulla si può cambiare e bisogna arrendersi quando tutto sembra perso. Questa donna straordinaria è Ilaria Cucchi, io voglio ringraziarla molto per aver accettato la nostra proposta” ha detto Nicola Fratoianni.

Il leader di SI aveva tenuto a spiegare: “Sapete bene che in queste settimane è montato un dibattito sulle nostre scelte politiche che ci hanno visto siglare l’intesa con il Partito Democratico: “Bonelli e Fratoianni sono andati lì perché gli hanno garantito dei seggi sicuri”.

Allora oggi vi vogliamo dire per chi abbiamo trattato dei seggi sicuri, chi vogliamo portare dentro questo Parlamento, perché a volte le persone, con le loro storie, con le loro pratiche sono in grado di rappresentare un’idea diversa del paese che vorremmo”.