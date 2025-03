Ospiti a “Verissimo” Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno raccontato la loro nuova vita da neo genitori. Ecco cosa ha svelato la coppia super amata, sul parto e sulla nascita del piccolo Kian.

A Verissimo Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Ho avuto un parto cesareo difficile, dopo giorni abbiamo dato la notizia”

Per la prima volta da neo genitori del piccolo Kian, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si raccontano nel salotto di Verissimo nella puntata di oggi, 2 marzo, condotto da Silvia Toffanin.

L’influencer, modella e conduttrice, ha svelato un retroscena sul parto. “Ho avuto un parto programmato – ha raccontato Giulia Salemi – Kian era già di 4 kg e secondo la mia ginecologa sarei andata ben oltre il termine. Così il 10 gennaio abbiamo programmato un cesareo senza dirlo a nessuno. Dopo il parto sono stata molto male e a quel punto prima di dirlo ho voluto aspettare. Volevo che rimanesse un momento nostro”.

“Siamo tornati a casa e ci siamo goduti la prima settimana, ci siamo ripresi e solo dopo giorni abbiamo dato la notizia. Per depistare sui social abbiamo pubblicato foto e video vecchi programmati”, hanno svelato i “Prelemi”, così soprannominati dai fan.

Giulia Salemi e la vita da neo mamma

“Giulia è veramente felice, ha un grande istinto materno e su questo non avevo dubbi. Prima era molto incentrata su sé stessa e la cena era alle 20 in punto perché aveva sempre fame. Ora ceniamo anche alle 23, prima Kian, poi tutto il resto”, ha detto orgoglioso Pierpaolo Pretelli.

Sulla scelta del nome del nascituro lo showman ha svelato Pierpaolo: “Ce l’ha suggerito un follower in un messaggio su Instagram e quando abbiamo letto il significato di “re persiano” ci è sembrato perfetto”.

Il nome, infatti, ha origini iraniane, come Giulia Salemi. Kian, in persiano, infatti vuol dire “re”. In Iran questo nome è stato tradizionalmente dato a bambini maschi come un simbolo di ricchezza, potere e nobiltà.

La voglia di allargare la famiglia

Anche se Kian ha solo pochi mesi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non escludono di allargare presto la famiglia. “Se la prossima non sarà una femminuccia, me ne dovrò andare perché Giulia vuole una bambina a tutti i costi”, scherza Pierpaolo Pretelli.

Crisi di coppia superata

Prima di andar via, a Verissimo i due ex gieffini hanno ricordato una profonda crisi vissuta, ormai superata: “C’è stato un momento in cui ci siamo staccati ma quel momento ci ha fatto capire quanto ci tenevamo l’uno all’altro”.

La storia ora va a gonfie vele e la crisi è soltanto un lontano ricordo. Il loro unico pensiero ora è Kian, senza mai dimenticare il loro amore e i loro sogni da realizzare insieme.