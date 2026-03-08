Verona espugna il Dall'Ara e ritrova fiducia dopo il 2-1 al Bologna

Al Renato Dall’Ara è andata in scena una partita che ha ribaltato previsioni e umori: il Bologna, partito favorito, è uscito sconfitto per 1-2 contro l’Hellas Verona in una gara segnata da rapide transitioni e da un episodio decisivo al Var. Il confronto ha mostrato luci e ombre per entrambe le squadre: da una parte un Bologna incapace di mantenere il passo dopo il vantaggio, dall’altra un Verona che ha saputo sfruttare errori e momenti favorevoli per rilanciarsi nella corsa alla salvezza.

La trama della partita

Il primo tempo è stato equilibrato e caratterizzato da diverse occasioni, senza però che il punteggio cambiasse: il Bologna ha provato a prendere in mano il gioco ma ha rischiato in ripartenza, mentre il Verona ha mostrato capacità di cambiare ritmo sfruttando le fasce. Nella ripresa la partita ha preso una dinamica diversa: al 49′ il Bologna è passato in vantaggio con Rowe, bravo a finalizzare un’azione corale con un rasoterra preciso. La reazione veronese è stata immediata e aggressiva, e si è concretizzata in un uno-due che ha ribaltato il risultato nel giro di pochi minuti.

Il momento decisivo

Al 53′ è arrivato il pari siglato da Martin Frese, che ha approfittato di una disattenzione difensiva per calciare dal limite e trafiggere Skorupski; tre minuti più tardi Bowie ha completato la rimonta con un contropiede finalizzato con freddezza dopo un errore in uscita dei padroni di casa. Nel corso della ripresa il Bologna ha provato a reagire con cambi offensivi, ma le iniziative non hanno prodotto il pari. In un finale concitato, il Verona ha pensato anche al tris, ma un gol di Sarr è stato annullato dal Var per un fallo precedente, decisione che ha riaperto la partita e dato al Bologna la possibilità di tentare la rimonta.

Implicazioni per la classifica e per il morale

Il successo del Verona rappresenta una boccata d’ossigeno nella lotta salvezza: con questo risultato i gialloblù salgono a 18 punti e riaccendono la speranza di avvicinarsi alle posizioni utili per restare in Serie A. Per il Bologna, che resta a quota 39 punti, il ko significa una frenata rispetto alle ambizioni legate alle posizioni di vertice e alle competizioni europee. Sul piano psicologico la vittoria scaligera vale più dei tre punti: dimostra la capacità della squadra di reagire sotto pressione e di sfruttare i momenti favorevoli con concretezza.

Reazioni tecniche e scelte di formazione

Le scelte degli allenatori hanno influito sull’andamento: il Verona si è presentato con un assetto compatto, mentre il Bologna ha puntato sulle soluzioni offensive già dal secondo tempo. La partita ha evidenziato anche l’importanza di alcuni rientri e assenze nel Verona, con il tecnico che ha sottolineato la necessità di una fase difensiva più solida ma anche della capacità di sfruttare le ripartenze. L’uso del Var nel finale ha condizionato il risultato e ha riacceso il dibattito sull’impatto della tecnologia nelle gare decisive.

Altri risvolti della giornata

Sul fronte dei risultati paralleli, a Firenze si è disputato un match con poche occasioni e nessun gol: la Fiorentina non è riuscita a superare il Parma e il 0-0 al Franchi complica ulteriormente il cammino viola verso gli obiettivi stagionali. Questo equilibrio di risultati consegna una serata di sorprese: squadre che sembravano in controllo hanno faticato a trovare continuità, mentre chi lottava contro il tempo per la salvezza ha saputo approfittare delle opportunità.

Il Verona, grazie a un approccio aggressivo e a un paio di giocate decisive, riparte con rinnovata fiducia; il Bologna dovrà ripensare alcuni aspetti difensivi e offensivi per non perdere terreno in classifica. In entrambi i casi, l’episodio del Var rimarrà al centro delle analisi come esempio di come una singola decisione possa avere pesanti ripercussioni sulla dinamica di una gara.