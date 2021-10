Veronica Corinne Zanon, chi è la studentessa di 19 anni morta in Olanda

Olanda, chi era Veronica Corinne Zanon, la 19enne di Mestre morta ad Amsterdam, dove studiava. La nonna: "Mia nipote era bellissima come Biancaneve".

Studentessa di 19 anni trovata agonizzante dal fidanzato, stroncata da un aneurisma. Si tratta di Veronica Corinne Zanon, una giovane di Mestre trasferitasi in Olanda per studiare nella capitale.

Tragedia in Olanda, morta la 19enne Veronica Corinne Zanon

Una tragedia improvvisa e inaspettata che ha lasciato tutti senza parole.

Veronica Corinne Zanon è morta improvvisamente ad Amsterdam dove studiava all’Uva.

A trovarla è stato il fidanzato spagnolo, che era andato da lei per studiare. Veronica riversava agonizzante a terra nel piccolo appartamento in cui viveva. Nonostante la tempestiva chiamata del fidanzato ai soccorsi, per la giovane la corsa all’ospedale è stata inutile.

Tragedia in Olanda, morta la 19enne Veronica Corinne Zanon: il malore

La giovane si era sentita male il giorno prima della morte.

Secondo quanto si è appreso, aveva accusato un malore mentre stava con le amiche: una sensazione di freddo che l’aveva convinta a tornare nel suo appartamento.

A causare la morte potrebbe essere stato un aneurisma, almeno questo è stato comunicato dai medici olandesi alla nonna, ora distrutta dal dolore.

Tragedia in Olanda, chi era la 19enne Veronica Corinne Zanon

Dopo aver terminato le superiori a Mestre, Veronica aveva deciso di iscriversi all’università ad Amasterdam.

Voleva seguire la sua grande passione, la moda, e nei suoi progetti c’era anche un perfezionamento degli studi negli Stati Uniti.

Era una ragazza solare e bravissima, ricorda chi l’ha conosciuta, con una spiccata propensione per le lingue, tanto da parlarne ben cinque. Adesso i genitori distrutti sono tornati ad Amasterdam per riportare Veronica a casa, nell’ultimo viaggio.