Veronica Peparini e Andreas Muller: "La gravidanza non è ancora fuori pericolo"

Veronica Peparini ha rotto il silenzio sulla sua gravidanza e ha svelato che, purtroppo, non sarebbe ancora fuori pericolo.

Veronica Peparini: la gravidanza

Veronica Peparini aspetta due bambine insieme al compagno ballerino Andreas Muller ma purtroppo, nelle ultime settimane, ha scoperto che le due bambine soffrirebbero di una patologia (la trasfusione feto-fatale). Nelle ultime ore è stata la stessa Veronica a rompere il silenzio in merito alla questione e a svelare come starebbero procedendo le cose nella sua gravidanza: “Abbiamo scoperto la trasfusione feto-fetale durante un’ecografia di controllo. Le gemelle crescono all’interno della stessa placenta, tuttavia, una delle due è donatrice e l’altra riceve il nutrimento. Quindi una cresce più velocemente, mentre l’altra dimagrisce. Fortunatamente siamo riusciti a intervenire in tempo, ma rimane una gravidanza da monitorare”, ha fatto sapere, e ancora:

“Non si sa da dove nasce questa sindrome, può capitare a tutte, soprattutto quando si porta avanti una gravidanza gemellare. Oggi non riesco a stare seduta, anche se dovrei riposarmi”. Sui social in tanti le hanno inviato i loro messaggi d’affetto e di incoraggiamento, e Veronica ha ammesso di essere impaziente di poter abbracciare entrambe le sue figlie. Riuscirà a realizzare il suo desiderio? In tanti non vedono l’ora di saperne di più.