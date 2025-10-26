É un momento di grande gioia per la coppia da poco sposata: dopo il matrimonio sono pronti ad un nuovo grande passo

Dopo il matrimono celebrato nel mese di luglio, Andreas Muller e Veronica Peparini sono pronti per compiere un nuovo grande passo. Per la coppia è certamente un periodo ricco di gioia e felicità condivise non solo in due ma anche con i loro figli, Olivia di 13 anni nata da una precedente relazione di Veronica e le gemelline.

La loro complicità e l’amore reciproco li ha spinti dunque a dare il via ad un percorso condiviso non certamente facile ma che, una volta concluso, porterà loro grandi emozioni.

Veronica Peparini e Andreas Muller: dopo le nozze il grande passo. É ufficiale

Per Andreas Muller e Veronica Peparini è questione di pochi mesi, trascorsi i quali potranno finalmente compiere l’atteso grande passo che fa seguito al matrimonio e che va a consolidare il loro legame come coppia sposata. Il tutto senza allontanarsi dai loro luoghi di lavoro a cominciare dalla Peparini Academy guidata da Giuliano, fratello di Veronica.

La splendida notizia riguarda infatti quello che potrebbe essere definito il loro nido d’amore, il luogo nel quale vivranno come famiglia. Ovvero la loro futura casa, nella quale potranno entrare tra pochi mesi. E che di recente hanno mostrato ai follower, che tengono aggiornati sullo stato di avanzamento dei lavori in cantiere spiegando loro come saranno poi organizzare le varie stanze. L’abitazione si trova in zona Tuscolana e rientra nell’ambito di un progetto di demolizione e ricostruzione: sarà dunque una casa caratterizzata da moderne tecnologie, dalla pompa di calore ai pannelli fotovoltaici fino al riscaldamento a pavimento.

Nella fattispecie la casa di Muller e Peparini è disposta su due livelli, attico e superattico con scala interna di collegamento ed ampie terrazze con vista panoramica. Il ballerino 29enne ha mostrato anche l’architetto che sta seguendo il cantiere e spiegato come verranno collocati la cucina a vista, il divano nel grande salone e la cucina esterna oltre ad una pergotenda. I figli potranno godere di due camere e per le gemelline ci sarà un bagno due lavandini. E ovviamente l’appartamento sarà caratterizzato da un’ampia camera padronale con cabina armadio e bagno en-suite.