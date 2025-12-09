Il vice-segretario della Lega è stato intervistato da Affariitaliani e ha riposto ad alcune domande sul presidente Usa.

Intervistato da Affariitaliani, il vice-segretario della Lega, Roberto Vannacci, ha riposto ad alcune domande su Donald Trump, dopo appunto le recenti dichiarazioni sull’Europa da parte del presidente degli Stati Uniti.

Roberto Vannacci su Donald Trump

Il vice-segretario della Lega, Roberto Vannacci, ha concesso una lunga intervista ad Affariitaliani, dove ha parlato anche di Donald Trump, dopo le sue ultime esternazioni sull’Europa: “in sintesi ci dice che in Europa esiste una minaccia interna molto più seria e pericolosa di quanto non possa essere la percezione della minaccia russa, che l’immigrazione di massa porta alla distruzione della civiltà occidentale e che è fondamentale preservare l’identità nazionale e di società occidentale.

E l’intelligenza progressista se la prende con lui come il paziente che se la prende con il medico che gli dice che è malato e gli prescrive la cura per una pronta guarigione.”

L’annuncio di Roberto Vannacci: “Se non ascoltiamo Trump la nostra civiltà verrà azzerata”

L’europarlamentare Vannacci ad Affaritaliani ha così proseguito la sua intervista parlando di Donald Trump: “a me sembra che chi vuole la distruzione dell’Europa siano quelli che continuano a tifare per una politica di immigrazione di massa e per la teoria dei porti aperti, quelli che spalancano le porte all’Islam e al dialogare di culture diverse e spesso incompatibili con la nostra all’interno dei nostri confini, quelli che operano ogni giorno per la cessione della sovranità nazionale a entità terze, quelli che insistono per una guerra a oltranza, i fanatici del Green Deal e della cultura della vergogna e della cancellazione e gli ossessionati del vittimismo.” Infine Vannacci ha detto che Donald Trump ha lanciato un avvertimento e che “sta a noi raccoglierlo e invertire la rotta, oppure continuare verso il totale azzeramento della nostra civiltà.”