Very e Sasy: la figlia Carmen ha rischiato di morire

Very e Sasy, coppia di tiktoker napoletani, hanno rischiato di perdere la figlia Carmen. La donna ha annunciato sui social che la pargola, da poco diventata mamma, è stata salvata dai medici “per un pelo“.

Con un video affidato a TikTok, Very, che di solito fa coppia sui social con il marito Sasy, ha annunciato che la figlia Carmen ha rischiato di morire. La ragazza, diventata mamma qualche giorno fa del secondogenito, è stata operata a causa di un’appendicite andata in peritonite e si è salvata “per un pelo“.

Very, dopo aver annunciato qualche giorno di pausa social per prendersi cura di Carmen, ha raccontato cosa è successo:

“Non era una semplice appendicite, era un’appendicite non curata in tempo. Lei ha iniziato ad avere dolori di pancia dopo pochi giorni dal parto e pensava che fossero dolori dovuti a quello, ovvero all’assestamento dell’utero. Invece era l’appendicite ed è andata in peritonite. L’hanno chiappata in tempo. Se andava il giorno dopo in ospedale non c’era niente più da fare: gli organi si erano infettati tutti. L’hanno presa per un pelo e subito è stata operata. (…) Come abbiamo pensato noi, lei l’appendicite l’aveva già quando era incinta di Luigi, poi è scoppiata quando ha partorito”.