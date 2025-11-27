Serata da incubo sulla strada provinciale che attraversa il territorio di Vetralla, in provincia di Viterbo. Quì, all’altezza del chilometro 3,500, si è verificato un gravissimo incidente stradale in due fasi: prima uno schianto frontale tra due auto e poi un ulteriore impatto con una terza vettura coinvolta in un secondo momento nel terribile sinistro.

L’epilogo è drammatico: un uomo è morto sul colpo, imprigionato tra le lamiere di uno dei veicoli incidentati.

Grave incidente a Vetralla, schianto frontale sulla provinciale provoca un decesso

Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse ambulanze del 118 a seguito della segnalazione del grave incidente che ha coinvolto tre veicoli. Ma quando sono arrivati sul posto i sanitari si sono immediatamente resi conto che per uno dei coinvolti, un 50enne, non c’era più nulla da fare: è morto sul colpo per le gravi ferite riportate mentre il suo cane è stato tratto in salvo. Altre due persone sono invece rimaste ferite, una delle quali in condizioni molti grave: soccorsi, sono stati stabilizzati e trasportati in ospedale dopo essere stati estratti dalle lamiere delle auto coinvolte.

Gli impatti hanno ridotto i veicoli a carcasse sventrare a seguito dell’impatto molto violento. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e la polizia stradale per effettuare tutti i rilievi del caso e dare il via alle indagini finalizzate ad accertare eventuali responsabilità. La viabilità locale ha pesantemente risentito delle conseguenze dell’incidente con forti rallentamenti e momentanee interruzioni per consentire ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine di operare e rimuovere i veicoli distrutti.