Via Giuseppe Pinelli a Milano: la città dedica una strada all'anarchico partigiano

Il Comune di Milano ha intitolato una strada a Giuseppe Pinelli. La delibera, pubblicata sull’albo pretorio, stabilisce che via Micene assuma dal 19 marzo la denominazione ufficiale via Giuseppe Pinelli – Anarchico, partigiano. La scelta valorizza il legame territoriale: la toponomastica riguarda una viuzza vicino all’abitazione in cui Pinelli viveva con la famiglia.

Perché questa intitolazione

La decisione nasce da un percorso politico e civico avviato nei mesi precedenti. Un ordine del giorno presentato in consiglio comunale da esponenti del Partito democratico e dei Verdi ha ottenuto il via libera circa un anno fa. La giunta ha successivamente perfezionato la proposta.

Con questa operazione l’amministrazione intende riconoscere pubblicamente una vicenda che ha segnato la memoria collettiva di Milano. La morte di Pinelli è collegata alla tragica stagione della strategia della tensione e alla strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969. La scelta rafforza il legame con il territorio, poiché la toponomastica riguarda una viuzza vicino all’abitazione in cui Pinelli viveva con la famiglia.

Un nome che già vive nel quartiere

La scelta rafforza il legame con il territorio, poiché la toponomastica riguarda una viuzza vicino all’abitazione in cui Pinelli viveva con la famiglia. Nel quartiere di San Siro la denominazione è già entrata nell’uso informale: molti residenti chiamano la strada via Giuseppe Pinelli da tempo.

La decisione di rinominare via Micene è stata motivata anche da ragioni pratiche. Si tratta di una strada senza numeri civici, La cerimonia ufficiale è prevista per il 19 marzo alle ore 15, quando sarà scoperta la nuova targa.

L’intitolazione formalizzerà un uso consolidato nelle pratiche quotidiane del quartiere e rappresenta un ulteriore sviluppo del percorso politico e civico avviato dal consiglio comunale.

La figura di Pinelli nella storia milanese

Questo sviluppo conferma il radicamento della memoria di Pinelli nelle pratiche quotidiane del quartiere. Giuseppe, detto «Pino», Pinelli nacque nel 1928 e lavorò come operaio ferroviere.

Fu anche un militante anarchico e, durante la Seconda Guerra mondiale, partecipò alla Resistenza come staffetta partigiana, elemento richiamato nella delibera comunale per inquadrare la sua biografia. Negli anni Sessanta fu tra i fondatori del circolo Sacco e Vanzetti e del Circolo della Ghisolfa, luoghi che divennero punti di riferimento per l’anarchismo e il sindacalismo rivoluzionario milanese.

La morte e il dibattito pubblico

La morte di Pinelli avvenne nel clima drammatico successivo alla strage di piazza Fontana. Convocato in questura per accertamenti, precipitò da una finestra durante un interrogatorio il 15 dicembre 1969 e morì poco dopo.

Le circostanze furono oggetto di indagini e contestazioni. Una sentenza del 1975 attribuì la caduta a un malore, ma il caso alimentò per decenni un ampio dibattito pubblico. La vicenda contribuì a consolidare la rappresentazione di Pinelli come vittima indiretta di quegli eventi e costituisce una delle motivazioni citate per l’intitolazione delle vie e dei luoghi a lui dedicati. Le controversie giudiziarie e le ricerche storiografiche successive rimangono elementi centrali per comprendere la memoria collettiva nella città.

Il valore simbolico dell’intitolazione

Collegandosi alle vicende giudiziarie e storiografiche già ricordate, l’amministrazione comunale ha motivato l’intitolazione come un atto di memoria civile. La delibera sottolinea che la morte di Giuseppe Pinelli e le sue conseguenze rappresentano una pagina controversa della storia cittadina che ha alimentato ampio dibattito politico e sociale. Per una parte dell’opinione pubblica il riconoscimento intende rendere omaggio a una figura ritenuta innocente e vittima di sospetti infondati; per altri l’atto mantiene aperta la discussione sulle responsabilità e sulle ferite di quegli anni. La scelta istituzionale,

Impatto sulla comunità locale

La decisione ha un impatto diretto soprattutto nel quartiere di San Siro, dove Pinelli era conosciuto e stimato. La famiglia — la moglie Licia, scomparsa nel 2026, e le figlie Claudia e Silvia — è stata coinvolta in iniziative commemorative in passato. La prossimità tra l’abitazione storica e la nuova intitolazione rafforza il legame tra la memoria privata e il ricordo pubblico. Inoltre, l’intitolazione si inserisce in un quadro più ampio di iniziative cittadine volte a ricordare le vittime della strategia della tensione, come progetti e monumenti dedicati alla memoria collettiva. La decisione rafforza il dibattito pubblico sulla necessità di ulteriori chiarimenti nelle sedi competenti.

Un invito alla riflessione

La decisione rafforza il dibattito pubblico sulla necessità di ulteriori chiarimenti nelle sedi competenti. L’intento delle istituzioni locali non è chiudere il confronto ma stimolarlo.

Con la collocazione di una targa si intende offrire al quartiere un punto di riferimento visibile e accessibile. L’atto toponomastico è concepito come uno strumento di memoria storica e di impegno civico.

La targa mira a promuovere la partecipazione della cittadinanza e a mantenere viva l’attenzione sui fatti e sulle istituzioni. Il progetto rimane aperto a ulteriori iniziative pubbliche e a momenti di approfondimento nelle sedi istituzionali.