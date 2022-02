Importanti novità in arrivo nella lotta al Covid in Europa: c'è il via libera dell’Ema alla terza dose di vaccino Pfizer per gli adolescenti over 12

Arriva in queste ore il via libera dell’Ema alla terza dose di vaccino Pfizer per gli over 12, l’Agenzia europea del farmaco raccomanda anche Moderna per la fascia 6-11 anni. Il disco verde per la terza dose del vaccino anti-Covid Comirnaty Pfizer-BioNTech è subordinato al parametro di opportunità, cioè quando venisse ritenuto congruo somministrarlo agli adolescenti dai 12 anni in su.

Il si di Ema alla terza dose Pfizer per gli over 12

Ma c’è di più: Ema ha anche raccomandato l’estensione dell’utilizzo del vaccino anti-Covid Spikevax di Moderna ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Una specifica nota dell’Agenzia europea del farmaco spiega che “la dose da utilizzare per i bambini deve essere pari a circa la metà di quella prevista per gli adulti”. E i criteri di valutazione?

Le valutazioni, i dati e l’esempio di Israele

Il parere di Ema sulla dose booster di Comirnaty per gli over 12 è il prodotto della “valutazione dei dati provvisori di sicurezza ed efficacia derivanti da una sperimentazione clinica di una dose di richiamo del vaccino in ragazzi di età pari o superiore a 16 anni”. Di quelli e di dati “provenienti dalla letteratura scientifica pubblicata sul tema e ai dati successivi all’autorizzazione, oltre alle evidenze dal mondo reale relative all’uso di dosi booster nei ragazzi in Israele”.