Covid, Ema: “Non solo vaccini, allo studio nuove e promettenti terapie contro il virus”

L'Ema annuncia di essere intenta ad analizzare nuove e promettenti terapie contro il covid-19.

La pandemia è giunta ormai in un nuovo stadio, almeno in Europa, con i paesi che sperano che i vaccini possano limitare la diffusione della variante delta e di altre mutazioni. Vaccinare dunque quante più persone possibile nel minor tempo possibile è l’obiettivo dell’Europa.

I risultati in Gran Bretagna si sono già visti in tal senso e, ad un aumento netto dei positivi, non è corrisposto un’impennata nei decessi e nelle ospedalizzazioni. Una notizia incoraggiante e che spinge il paese verso le riaperture. In questo contesto arrivano notizie di speranza anche dall’Ema, Agenzia europea del farmaco, che attraverso il suo responsabile vaccini e rodotti terapeutici per covid-19, Marco Cavaleri, ha comunicato che sono in corso degli studi su alcune promettenti nuove terapie contro il covid.

Ema: “In studi nuove terapie covid”

“Mentre stiamo vedendo molti progressi sui vaccini anti-covid – ha detto Cavaleri – abbiamo anche bisogno di trattamenti efficaci per salvare le vite di chi si ammala dopo essere contagiato e per portare la pandemia sotto controllo. Quello che è positivo è che c’è un’attiva pipeline di nuove e promettenti terapie per l’uso o nelle prime fasi di covid in pazienti che sono fuori dagli ospedali o per pazienti già ricoverati con forme più grave”.

Ema: “Nuove terapie covid in arrivo”

La speranza è dunque di poter arrivare ad ottenere questi prodotti entro un anno, riuscendo così ad avere un’arma in più contro la pandemia. “Stiamo avendo – ha specificato il responsabile vaccini e prodotti terapeutici per covid-19 – un dialogo attivo con i produttori di candidati farmaci promettenti per assicurare che possano generare i dati necessari per una rapida approvazione”.

Dall’Ema nuove terapie contro il covid

“Molte persone sono ancora in cura negli ospedali per covid-19 e c’è un urgente bisogno di ulteriori opzioni terapeutiche – ha aggiunto Cavaleri nelle sue comunicazioni alla stampa – Stiamo fortemente sostenendo la Eu Strategy on Covid-19 Therapeutics, accelerando le revisioni attualmente in corso su candidati trattamenti promettenti e mantenendo standard rigorosi per questi prodotti in termini di qualità ed efficacia”. Infine ha il resposabile ha specificato che l’Ema è attualmente intenta a valutare “la domanda di autorizzazione per l’immunosoppressore baricitinib e 4 anticorpi monoclonali o combinazioni di anticorpi sono sotto rolling review”.