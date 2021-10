Via libera della Fda al vaccino Pfizer per la fascia 5-11 anni che sarebbe stato scelto da esperti “che hanno votato a stragrande maggioranza a favore"

Arriva dagli usa la notizia del via libera della Fda al vaccino Pfizer per la fascia 5-11 anni. La Food and Drugs Administration spiega e precisa che il siero andrà somministrato in dosi ridotte ma promette un’efficacia superiore al 90%.

L’uso di Pfizer è dunque possibile negli Stati Uniti sui bambini di età compresa tra 5 e 11 anni.

Vaccino Pfizer per la fascia 5-11 anni, Fda dice si: “Valutazione approfondita e trasparente”

Leggiamo cosa dice il sito della Fda: “L’autorizzazione si basa sulla valutazione approfondita e trasparente dei dati da parte della Fda che include il contributo di esperti del comitato consultivo indipendente”. E sono esperti “che hanno votato a stragrande maggioranza a favore della messa a disposizione del vaccino per i bambini di questa fascia di età”.

Dosaggi ridotti sul vaccino Pfizer autorizzato per la fascia 5-11 anni

E modalità e dosaggio? Il vaccino Pfizer sarà somministrato ai bambini in due dosi ed a distanza di 3 settimane. Attenzione però: in caso si tratterà di una dose inferiore (10 microgrammi) rispetto a quella utilizzata per individui dai 12 anni in su che invece è attestata a 30 microgrammi. In termini di utilità statistica il dato è che secondo Fda nella fascia 5-11 anni si concentra il 39% dei casi di covid tra i bambini.

Si di Fda al vaccino Pfizer per la fascia 5-11 anni, ma manca ancora un’autorizzazione

E la Pfizer sostiene che anche con dosaggio ridotto il vaccino garantisce nei bambini “una protezione superiore al 90% contro le forme sintomatiche della malattia”. Tutto questo però per ora è in ipotesi, perché? Perché i vaccini nella fascia 5-11 anni non possono ancora essere somministrati, manca infatti uno step autorizzativo: quello dei Centers for Disease Control and Prevention.