Viareggio, donna scompare nel nulla: trovata morta sulla spiaggia di Marina di Massa

Un’anziana donna originaria di Viareggio e recentemente scomparsa è stata ritrovata senza vita a Marina di Massa, sulla spiaggia del paese in provincia di Massa-Carrara agli inizi della costa versiliese.

Tragico ritrovamento nel cuore della Versilia. Sulla spiaggia di Marina di Massa un passante ha notato la presenza di un corpo ormai privo di vita. L’uomo, nella prima mattina di martedì 26 aprile, stava passeggiando sul lungomare insieme al suo cane.

La signora è stata ritrovata senza abiti. Non sono stati ritrovati i documenti e, per fare chiarezza sull’identità del corpo, è stato necessario confrontarsi con la lista delle persone scomparse in zona negli ultimi giorni.

La donna è così stata riconosciuta: si tratta di una signora di 85 anni originaria di Viareggio. Di lei recentemente si erano perse le tracce e i familiari avevano subito sporto denuncia, segnalando la scomparsa.

La vittima è stata trovata sugli scogli della spiaggia di Ronchi. Dopo il ritrovamento l’area è stata transennata. Sul posto sono intervenuti Polizia, Carabinieri, 118 e Capitaneria di porto.

Le cause del decesso

Stando a quanto ricostruito finora, la donna si trovava in spiaggia a Viareggio quando di lei non si sono più avute notizie.

Si ipotizza che sia annegata e le correnti abbiano portato il corpo fino a Marina di Massa. Ancora da chiarire le cause del decesso: la donna potrebbe essere rimasta vittima di un malore, ma per il momento non si esclude neppure l’ipotesi del gesto estremo.