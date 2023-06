In un terrificante incidente stradale avvenuto a Vibo Valentia alle ore 4 di questa mattina, 25 giugno, due persone hanno perso la vita. Ecco la ricostruzione del tragico fatto di cronaca avvenuto poche ore fa.

Due uomini travolti e uccisi mentre spingevano la loro auto: la dinamica

In base alla ricostruzione dei fatti trapelata grazie alle autorità, sembra che i due avessero appena smontato da un turno di lavoro notturno e stessero facendo ritorno al loro domicilio a bordo di una Peugeot, attraversando la Traversale delle Serre. Ad un certo punto, per cause che ancora devono essere accertate (forse un pneumatico si è forato, oppure l’auto ha avuto un guasto) si sono però ritrovati costretti a spingere il loro mezzo, che si era fermato per la strada lasciandoli a piedi.

Mentre due passeggeri sono rimasti a bordo, i due uomini sono scesi per spostare l’auto a mano, quando sono stati travolti all’improvviso da una Bmw di passaggio per il cavalcavia. Per loro non c’è stato nulla da fare: sono praticamente morti sul colpo. Sembra inoltre che l’impatto sia stato talmente violento da scaraventare il corpo di uno dei due giù dal cavalcavia.

Chi sono le due vittime

Immediato l’intervento dei soccorsi, che non hanno potuto fare altro che confermare il decesso di entrambi gli uomini. Le vittime erano entrambi camerieri: si tratta di Bruno Vavalà di soli ventitré anni e di Nicola Callà, di 60 anni.