Vice ministro russo muore in volo: definì la guerra in Ucraina “invasione ...

Vice ministro russo muore in volo: definì la guerra in Ucraina “invasione ...

Poco prima aveva parlato con un cronista sgradito a Vladimir Putin: vice ministro russo muore in volo per "problemi cardiaci"

Ha iniziato a respirare male molto dopo il decollo da L’Avana ed un vice ministro russo muore in volo: definì la guerra in Ucraina “invasione fascista”. Il 46enne Piotr Kucherenko stava facendo ritorno da Cuba quanto si è sentito male all’improvviso a causa di quella che canali ufficiali di Mosca hanno definito “condizione cardiaca patologica di cui soffriva”. I media spiegano che il velivolo del funzionario, che ricopriva la carica di vice da marzo 2020, è atterrato d’urgenza a Mineralnye Vody, nel sud della Russia.

Vice ministro russo muore in volo

Il personale sanitario è salito a bordo ma nessuna manovra di rianimazione ha avuto successo. Da quanto si apprende il prossimo 24 maggio sarà effettuata l’autopsia ed il sito Moscow Times ha spiegato alcune cose. Cose come quella per cui Roman Super, giornalista indipendente e regista di documentari, aveva parlato con Kucherenko poco prima di lasciare la Russia di Putin.

I rapporti con il cronista “sgradito” a Putin

Attenzione, il cronista è considerato un “dissidente” e lasciò la Rossia per motivi di sicurezza sei mesi dopo l’inizio della guerra. Il vice ministro invece aveva espresso la sua contrarietà rispetto all’invasione dell’Ucraina e dell’impossibilità per lui di lasciare il Paese. “È impossibile per me lasciare la Russia ci confiscano i passaporti. E non c’è mondo che sarebbe felice di vedere un viceministro russo dopo questa invasione fascista”.