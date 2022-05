Vidal contro i calendari intasati: "Il calcio è festa, non mercato degli schiavi"

Roma, 26 mag. – (Adnkronos) – "Tutte queste partite mettono a rischio l'incolumità dei giocatori, che possono vedere le loro carriere accorciarsi moltissimo". Lo dice il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal, intervistato dalla Fifpro, in merito al sempre maggiore intasamento dei calendari calcistici internazionali.

"Come ogni lavoro è necessario per i giocatori ogni tanto staccare, perché lo stress sicuramente influisce sulla salute mentale di ogni atleta. Ricordiamoci che il calcio è una festa, non il mercato degli schiavi", aggiunge il cileno.