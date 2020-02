Coronavirus, ora ha paura anche la Francia: 73 casi confermati

Parigi, 29 feb. (askanews) – Ora ha paura anche la Francia per il diffondersi del nuovo coronavirus Covid-19. Sono 73 i casi confermati nel Paese, tra cui 59 pazienti ricoverati in ospedale, 12 guariti e due persone decedute, come ha precisato il ministro della Sanità francese, Olivier Veran, che ha anche annunciato la cancellazione di tutti gli assembramenti di persone nella zona rossa dell’Oise e nel comune di Le Balme nonché gli eventi con oltre 5000 persone in zone ristrette. Annullata anche la mezza maratona in programma a Parigi il primo marzo 2020.

Tra i casi confermati in Francia ci sono anche 3 infermieri dell’ospedale Tenon di Parigi dov’è stato ricoverato uno dei casi più seri provenienti dalla regione dell’Oise.

“Tre paramedici – ha spiegato l’infettivologo Gilles Pialloux – che però stanno bene, sono in isolamento in un’unità specializzata come misura precauzionale”.