Feltrinelli sempre più digitale: nasce Feltrinelli Education

Milano, 24 nov. (askanews) – Una “attitudine quasi anticiclica” come la definisce Carlo Feltrinelli, che porta naturalmente a rinnovarsi e a evolversi in uno dei momenti più complessi del nuovo millennio. Il punto di partenza è la Feltrinelli di piazza Piemonte, libreria ristrutturata e digitalizzata, proiettata nel futuro del libro, bene rifugio in questo momento di fragilità.

Feltrinelli si rilancia. Lancia se stessa, lancia la cultura nel III millennio. Con la vera integrazione tra analogico e digitale.

Massimiliano Tarantino, direttore di Feltrinelli Education:

“Un nuovo concept, un nuovo laboratorio per la libreria del futuro, che è un dialogo costante tra luogo di socialità e di comunità. E i servizi dell’e-commerce con le più grandi piattaforme al servizio del mondo dei libri e dei librai: IBS.it, laFeltrinelli.it e il Libraccio. Questa integrazione è per noi il futuro di tutta la rete delle librerie”.

Ma sui contenuti il vero futuro è da oggi Feltrinelli Education, nuova piattaforma digitale di servizi educativi.

“Per noi prioritario – spiega Tarantino – che tutti gli italiani studino, si informino, dialoghino con gli esperti per poter essere più competitivi nel mercato del lavoro. Una piattaforma di lifelong learning professionalizzante che nasce oggi e a cui dedicheremo tutte le nostre energie nei prossimi anni”.

Oggi Inge Feltrinelli compirebbe 90 anni. E ancora una volta lo sguardo è pionieristico, per aprire nuovi mondi al servizio della conoscenza. Oltre all’impegno a continuare a percorrere la strada da lei tracciata. In tutte le forme e con tutta l’energia possibile.