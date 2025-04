Una donna e i suoi due figli piccoli messi in salvo grazie all'intervento tempestivo dei soccorritori.

Un intervento tempestivo

Oggi, un’operazione di salvataggio ha avuto luogo a Campospinoso, un comune situato nell’Oltrepò Pavese, in provincia di Pavia. I vigili del fuoco di Broni, supportati dalla squadra Saf (Speleo alpino Fluviale) del comando di Pavia, sono stati chiamati a intervenire a causa di un improvviso allagamento che ha colpito la zona nei pressi dell’argine del fiume Po. La situazione si è rivelata critica, con pioggia battente e vento forte che hanno reso le operazioni di soccorso ancora più complesse.

Salvataggio in condizioni difficili

La madre, insieme alla sua bambina di 4 anni e a un neonato di soli 3 mesi, è rimasta intrappolata in un’area allagata. Grazie alla prontezza e alla professionalità dei vigili del fuoco, i tre sono stati raggiunti e messi in sicurezza. Gli operatori hanno dovuto affrontare non solo le difficili condizioni meteorologiche, ma anche il rischio di ulteriori allagamenti, che avrebbero potuto complicare ulteriormente le operazioni di salvataggio.

Intervento sanitario e condizioni di salute

Dopo essere stati messi in salvo, la famiglia è stata visitata dal personale sanitario del 118, che è intervenuto prontamente sul luogo dell’incidente. Fortunatamente, tutti e tre i membri della famiglia sono risultati in buone condizioni di salute, nonostante l’esperienza traumatica. Questo episodio sottolinea l’importanza della preparazione e della rapidità di intervento dei soccorritori in situazioni di emergenza, dove ogni secondo può fare la differenza.