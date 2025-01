Villa Matilda non è stata venduta: il comunicato ufficiale dell'ufficio stam...

L’ufficio stampa di Fedez è intervenuto per smentire le voci sulla presunta vendita di Villa Matilda, situata sul lago di Como. Nella nota è stato chiarito anche il valore della splendida proprietà.

Villa Matilda ancora sul mercato: l’ufficio stampa di Fedez fa chiarezza

L’ufficio stampa del rapper ha negato le voci diffuse recentemente dal giornalista Gabriele Parpiglia a Rtl 102.5, secondo cui la villa sarebbe stata venduta a un facoltoso inglese per circa 10 milioni di euro.

Nella nota si precisa che la proprietà è stata messa sul mercato solo a partire dalla fine di maggio o inizio giugno 2024, e non da un anno. Inoltre, si aggiunge che le offerte ricevute finora sono significativamente superiori alla cifra di 10 milioni indicata.

“Villa Matilda non è stata a oggi venduta è sul mercato solo da fine maggio/inizio giugno 2024, non da un anno. Il prezzo delle proposte a oggi ricevute è maggiore del pur importante importo indicato in dieci milioni”, si legge nel comunicato dell’ufficio stampa di Fedez.

Annamaria Berrinzaghi, madre di Federico Lucia, aveva anch’essa smentito la notizia nelle scorse ore:

“Quando imparerete a verificare le notizie prima di scriverle sui giornali. Penso sia il minimo”.

Villa Matilda sul lago di Como

La villa supera i 900 mq e si sviluppa su due piani, a questi si aggiunge il seminterrato e la piscina che dà sul celebre lago. Per avere Villa Matilda, Fedez e Chiara Ferragni, spesero 5 milioni di euro.

Come riportato da Repubblica, sarebbero numerosi gli interessati all’acquisto della prestigiosa villa sul lago di Como, anche se per ora nessuno ha concluso l’affare. La proprietà offre una serie di comfort esclusivi, tra cui un’elegante imbarcazione in legno, una darsena privata, un ascensore, arredi unici, opere d’arte e una magnifica piscina a sfioro con vista mozzafiato sul lago.

Nell’inserzione pubblicata sul sito dell’agenzia immobiliare, incaricata della vendita, si può leggere: