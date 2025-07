L'esame genetico era stato richiesto per confermare o meno la paternità, elemento centrale nell'impianto accusatorio.

La Procura di Roma aveva disposto il test del Dna per avere la certezza che Francis Kaufmann, il 46enne accusato di duplice omicidio, sia davvero il padre della piccolo Andromeda. Oggi sono arrivati gli esiti.

Villa Pamphili, il DNA scioglie ogni dubbio: il legame tra Kaufmann e Andromeda

, 46 anni, è accusato di aver ucciso a Villa Pamphili Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda. La Procura di Roma aveva disposto il test del Dna per avere la certezza che Kaufmann fosse davvero il padre della piccola. Oggi è arrivata la risposta: sì, Francis Kaufmann è il padre di Andromeda. Questo dettaglio rafforza ulteriormente l’impianto accusatorio, che è già fondato su altri elementi. Ricordiamo che al momento il 46enne si trova a Roma, nel carcere di Rebibbia. Ricordiamo anche che l’accusa nei confronti di Kaufmann è di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere.

Villa Pamphili: accertamenti per stabilire le cause della morte di Anastasia

L’esame genetico ha dimostrato con certezza che Francis Kaufmann è il padre della piccola Andromeda. Ancora da stabilire c’è la causa della morte della madre della piccola, Anastasia Trofimova. Per questo la procura ha disposto accertamenti istologici e tossicologici al fine di ricostruire con precisione quali siano state le cause della morte della 28enne. Una volta avuti gli esiti, si procederà per formalizzare l’accusa nei confronti di Kaufmann.