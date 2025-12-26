Nella regione di Nizhny Novgorod, in Russia, un gruppo di villaggi sta affrontando una grave crisi a causa dell’assenza totale di accesso alla rete mobile. Questa situazione ha colpito più di 1.500 persone, lasciandole isolate e senza comunicazione. Secondo quanto riportato dalla testata locale NN.ru, i blackout ricorrenti del servizio internet hanno reso difficile la vita quotidiana degli abitanti.

I fatti

Negli ultimi mesi, molte aree della Russia, incluso il distretto di Volodarsky, hanno subito interruzioni nel servizio di internet mobile. Il governo ha giustificato queste misure come necessarie per motivi di sicurezza legati al conflitto in Ucraina. Tuttavia, per i sette villaggi colpiti, privi di una rete fissa, la situazione è diventata insostenibile, poiché gli abitanti dipendono esclusivamente dai servizi di rete mobile.

Le conseguenze

La mancanza di connessione ha comportato gravi ripercussioni sulla vita quotidiana. Gli abitanti non possono accedere a informazioni essenziali e servizi online. Inoltre, l’assenza di comunicazioni ha reso difficile mantenere i contatti con i familiari e gli amici. Le scuole locali e le attività commerciali sono anch’esse in difficoltà, compromettendo l’economia della zona.

Le difficoltà quotidiane

Maria Gayevskaya, residente della zona, ha raccontato la sua esperienza: “Nostro figlio maggiore studia programmazione e senza internet è molto difficile proseguire i suoi studi. Io e mio marito stiamo seguendo un master, ma non possiamo lavorare online. Attualmente, mio marito è l’unico a portare a casa un reddito, e la situazione è critica.” La mancanza di connessione ha creato una condizione di precarietà economica e sociale, costringendo molte famiglie a lottare per la sopravvivenza.

La mobilitazione della comunità

I fatti sono questi: in risposta a difficoltà persistenti, i residenti di Krasnaya Gorka hanno organizzato una manifestazione. Durante l’incontro, hanno espresso le loro frustrazioni, evidenziando l’attesa per l’allacciamento al gas che risale al 1992. Nonostante la presenza di segnali di fibra ottica, la connessione non è stata ancora attivata. \”Siamo qui per far sentire la nostra voce, la nostra situazione è insostenibile,\” ha dichiarato Nadezhda Shkenina, residente della località.

Richieste e iniziative

I fatti sono questi: i villaggi di Nizhny Novgorod, nonostante un tentativo di inviare un video di appello al governatore Gleb Nikitin, hanno dovuto affrontare l’impossibilità di comunicare a causa del blackout internet. Alcuni abitanti si sono recati nella città vicina di Dzerzhinsk per far sentire le loro richieste direttamente. “Prima, riuscivamo a gestire la situazione, ma ora siamo completamente isolati,” hanno lamentato i residenti. La comunità ha raccolto oltre 570 firme per inviare lettere ai funzionari governativi, chiedendo interventi urgenti.

La risposta del governo e le prospettive future

Il presidente Vladimir Putin ha affrontato, durante una recente trasmissione televisiva, le interruzioni del servizio internet. Ha sottolineato che tali misure sono necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, dichiarando che i servizi internet esteri potrebbero essere utilizzati per attacchi mirati. Tuttavia, non ha fornito soluzioni per affrontare le problematiche legate a queste interruzioni.

In un contesto già difficile, le aziende di telecomunicazioni russe hanno avvertito che i costi dei servizi internet e mobili potrebbero aumentare drasticamente nel 2026, generando ulteriori preoccupazioni per i residenti già in difficoltà. La comunità di Nizhny Novgorod continua a lottare per i propri diritti e per l’accesso a servizi essenziali, sperando in un cambiamento che possa migliorare le loro condizioni di vita.