Vincentelli: con SkyDeck a Mind tentiamo di fare la Milano Valley

Rho(MI), 4 dic. (askanews) – “Silicon Valley in quanto tale è irripetibile, tanti posti hanno tentato di copiarla, quello che noi stiamo tentando di fare è la Milano Valley, distillando quello che abbiamo imparato negli altri luoghi innovazione ma non copiandoli, facendo qualcosa di meglio addirittura”. Lo ha detto Alberto Sangiovanni Vincentelli, professore di Electrical Engineering e Computer Sciences alla University of California, Berkeley, in relazione all’intesa tra Lendlease, SkyDeck e Cariplo Factory per la creazione a Mind, l’ex area di Expo 2015, della prima sede europea dell’acceleratore no-profit dell’università californiana.

Il destino delle start-up, ha ricordato, “è comunque molto incerto” e lo scopo degli acceleratori è quello di migliorare le loro capacità di avere successo perché “molti degli errori sono frutto dell’inesperienza e gli advisor, persone che hanno già fatto impresa o che sono professori affermati di una grande università, riescono a indirizzare meglio le operazioni diminuendo il rischio che queste funzionano male”.